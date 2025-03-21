Konyaspor'dan Montella'ya tepki

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Konyaspor'dan Montella'ya tepki

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'yı eleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz Ajansspor'a yaptığı açıklamada Montella'nın aday kadro tercihini eleştirdi.

Melih İbrahimoğlu'nun milli takıma çağrılmaması nedeniyle Montella'yı eleştiren Ömer Korkmaz, "Orta sahada Orkun Kökçü'nün cezalı olduğu bir maçta milli takım için Melih İbrahimoğlu nasıl milli takıma davet edilmez? Milli takım teknik direktörünü eleştiriyorum. Melih İbrahimoğlu milli formayı hak etmiyor mu?" dedi.

"MONTELLA ADİL DAVRANMIYOR"

Adil Demirbağ ve Uğurcan Yazgılı üzerinden de Montella'ya olan eleştirilerini sürdüren Korkmaz, "Adil Demirbağ ligin en iyi savunmacılarından. Hiçbir zaman milli takıma çağrılmadı. Adil Demirbağ yerine davet edilen oyuncuların performansı da ortada. Montella bugün Süper Lig'de herhangi bir takımın teknik direktörü olsa milli takıma çağırdığı oyuncular yerine Adil'i takımda görmek ister çünkü Adil onlardan daha iyi oynuyor. Bu konuda adil davranmıyor. Uğurcan Yazgılı'nın ortaya koyduğu performans da ortada" şeklinde konuştu.

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