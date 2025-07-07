Konyaspor'dan sağ bek hamlesi

Kaynak: İHA
Konyaspor'dan sağ bek hamlesi

Konyaspor, Kongolu sağ bek oyuncusu Yhoan Andzouana’yı 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Transfer çalışmaları devam eden Konyaspor, Slovakya’nın DAC Dunajska Streda kulübünde forma giyen sağ bek Yhoan Andzouana’yı 3 yıllığına renklerine bağladı.

Konyaspor Müzesi’nde yapılan imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Andzouana, takımımızda 23 numaralı formayı giyecek. Yhoan Andzouana’ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Fransız ekibi Monaco’nun alt yapısında yetişen Andzouana, sırasıyla CF Peralada, Girona, KSV Roeselare ve DAC Dunajska Streda kulüplerinde top koşturdu.

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