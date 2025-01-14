Konyaspor'dan üç maymun paylaşımı

Trendyol Süper Lig'in 19'uncu haftasında Konyaspor, Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından Konyaspor'un hakem tepkisi sürüyor.

KONYASPOR'DAN HAKEM TEPKİSİ SÜRÜYOR

Yeşil beyazlılar maç sırasında verilen hakem Direnç Tosunoğlu'nun kararlarıyla ilgili bir video yayınladı. Konyaspor dün oynanan maçın ardından paylaştığı görselde maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu'na yer vererek, "Tüm VARlığıyla DİRENÇ gösterdi." notunu düştü.

HAKEM ÖZÜR DİLEDİ

Konyasporlu oyuncu Yusuf Erdoğan hakem Direnç Tosunoğlu'na tepki göstermiş ve "Bugün tam çalayım mı, çalmasam mı arasında gitgeller olduğu zaman ister istemez hakem konuşuluyor. Çok fazla baskı var üzerlerinde. Vücut dilleri saha içerisinde beni çok rahatsız ediyor. İki tane pozisyon var bugün. Hakem, "Özür dilerim, çalamadım, kaçırdım pozisyonu" diyor. Bana bunu dedikten sonra artık saha içerisinde inancımı kaybediyorum bazı şeylere. Onların üzerinde baskılar olabiliyor ama bizim marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Anadolu kulüplerinin de şampiyonluğa oynayan kulüpler kadar konuşulması gerekiyor. Bugün Fenerbahçe kaybetseydi, ulusal basına malzeme olacaktı. Ama biz kaybettiğimiz için çok fazla konuşulacağını düşünmüyorum. Adalet herkese lazım." ifadelerini kullanmıştı.