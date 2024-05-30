Konyaspor'u bekleyen 5 büyük tehlikeyi açıkladı

Konyaspor tarihinin en kötü başkanı kim diye sorarsanız, Fatih Özgökçen’in açık ara önde olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim…

Konyaspor, Konyaspor olalı böyle bir başkan ve böyle bir zulüm görmedi!

Göreve geliş ve gidiş şekliyle asla unutulmayacak, asla iyi anılmayacak Fatih Özgökçen, sanırım Konyaspor yaşadığı sürece omuzlarında bu vebali taşıyacak gibi…

Konyaspor’a önemli hizmetlerde bulunmuş başkanlar kadar, Konyaspor’a zarar iş başkanları da sayabiliriz…

Fatih Özgökçen’i gördükten sonra, bu başkanların isimlerini zikredersek, kendilerine ayıp etmiş oluruz…

Dahası haklarına girmiş oluruz…

Sanırım bundan sonra o başkanları kimse hatırlamayacak, ama Fatih Özgekçen’i de kimse unutmayacak!

Bu kesin…

Düşünsenize ligin son maçında bile tribünler koro halinde Fatih Özgökçen aleyhine tezahüratlarda bulunuyorsa ve takımın bu noktalara gelmesinin tek müsebbibi olarak kendisi gösteriliyorsa, başını iki elinin arasına alıp düşünmeli…

Sadece kendisi değil, kendisine göreve getirdikten sonra arkasını aramayan Murat Kurum’da düşünmeli…

Murat Kurum Bakan olarak Konya’ya inanılmaz dokunuşlar yaptı…

İnkar edersek çarpılırız…

Ama, Konyaspor noktasında sınıfta kaldı Sayın Bakan Murat Kurum…

Niye mi sınıfta kaldı?

Fatih Özgökçen’e yol veren, ancak “Liyakatsız ve Futbola Fransız” bu arkadaşı, takip etmediği ya da kendisine güvendiği veya arkasında durduğu için sınıfta kalmış olabilir mi?

Bilemiyorum…

Ama, yabana atılacak bir eleştiri olmadığının da altını çizmekte yarar var…

İl Başkanı Hasan Angı ile bir görüşmemizde “Fatih Özgökçen ne partinin ne de belediyenin başkanı değil” demişti…

Konyaspor’u seven, Konyaspor’la yatan, Konyaspor’la kalkan 70’den 70’e herkes, “günah keçisi sadece Fatih Özgökçen mi” sorusunu yönelttiler bana ve meslektaşlarıma…

O dönemde isimlerini zikretmesem de, adresi gösterdim…

Ama, Hasan Başkan hedefi 12’den vurmuş ve Fatih Özgökçen’i kimin Konyaspor’a kimin başkan yaptığının altını çizmişti…

Sayın Bakan Murat Kurum’un Tatlıcak Tesislerinin Konyaspor’a kazandırılmasındaki çabalarını ve desteğini sağır sultan bile bilirken, bu tesisin elden çıkarılmasını, kim nasıl içine sindirebilir?

Keşke Sayın Bakan, İlhan Palut’un gönderilmesi, birçok Süper Lig Kulübünde olmayan Tatlıcak Tesislerin satılması, futbolcu noktasında takımın içinin boşaltılması, kulübün maddi ve manevi iflas bayrağını çekmesi, hoşgörü şehri Konya’nın dünyaya açılan penceresinin kapatılma noktasına gelmesinde abiliğini gösterseydi…

Aslında Fatih Özgökçen, “davet etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da” diyerek, kimi hedef göstermiş olabilir?

Tabi ki, Murat Kurum’u…

Tatlıcak Tesisleri Fatih Özgökçen tarafından 3 paraya satılmamış olsaydı, bugünkü ederi 1,5 milyardı…

Konyaspor ne maddi ne de manevi bu sıkıntıları yaşamadığı gibi, transfer tahtası açık olur, önümüzdeki sezon da “taş” gibi bir takım kurardı…

Murat Kurum yol vermese, iki kez kulüp üyeliğinden atılmış birisi, bu kulübe başkan olabilir miydi?

Konya’da yazılıp çiziliyor, taraftarlar arasında da konuşuluyor, Konyaspor’u bu hale getiren kişi olarak Fatih Özgökçen gösteriliyor…

Fatih Özgökçen’nin yönetiminde yanlış görevlendirmeler yapıp yanlış kararlar aldığını savunan yeşil-beyazlı camia, Özgökçen’in en büyük hatalarından ikisinin Mustafa Göksu’yu CEO, İrfan Kulekaya’yı ise Sportif Direktör olarak göreve getirmesi olarak gösteriliyor…

Fatih Özgökçen, yaptığı veya yapmadıkları ile Konyaspor tarihine kara bir leke olarak geçti…

Bu bir gerçek…

Konya’da ve Konyaspor’da bu saatten sonra ne Bahattin Karapınar, ne Mehmet Ali Kuntoğlu, ne rahmetli Ahmet Hamdi Uçarok’un isimlerinin “kötü başkan” olarak anılacağını zannetmiyorum…

Çünkü, Fatih Özgökçen, bu isimlerini saydığım başkanlara rahmet okutmasının yanısıra, Konyaspor kulübünün geleceğine “ipotek” koyan başkan olarak anılacak ve anılmaya da devam edecektir.

*

KONYASPOR RUHEN DÜŞTÜ!

Trabzon takımının Ankaragücü’nü 4-2 mağlup etmesi ile birlikte Konyaspor fiziki olarak değil, ama ruhen, yani ekonomik olarak küme düşmüştür!

Bunu kulübü yönetenler de biliyor…

Bana “Gamlı Baykuş” muamelesi yapmadan, şu gerçeklere projektörlerinizi çevirmekte yarar var…

Konyaspor’u önümüzdeki sezon neler bekliyor?

1-Transfer tahtası kapalı olduğu için sezona başlamayabilir.

2-Bırakın A takımı Altyapıya bile oyuncu alamaz, lisans çıkaramaz.

3-Transfer tahtası açılsa bile, 1 milyarı aşan borç nedeniyle, yeni bir oyuncu almak hayal olur, çünkü, hiçbir oyuncu ve teknik adam böyle bir kulüpte oynamak istemez.

4-Konyaspor’un UEFA’da yaklaşık 8 dosyası var ve bunlar ödemeye bağlı dosyalar. Bu süreç devam ederse devreye FIFA girer, durumun müsait olsa bile Konyaspor sabıkalı damgası yer.

5-Konyaspor yönetimi “kongre” kararı alırsa, kimse 1 milyarın üzerinde borcu olan ve transfer tahtası kapalı, içi boşalmış bir kulübün yönetimine talip olmaz.

“İçi boşalmış” derken yerlilerden Soner Dikmen, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş ve Ahmet Oğuz, yabancılardan ise Cicaldau, Nzonzi, Ethemi, Niangbo ve Hadebe Galatasaray maçından sonra Konyaspor’la vedalaştılar...

Burada yiğidin hakkını yiğide vermek gerekirse de, Ömer Korkmaz ve arkadaşlarının emeklerini görmezden gelmemek lazım…

Anadolu’da, hem de Konya gibi bir şehirde ceplerinden 300 milyon civarında bir riske girmişler ve öyle ya da böyle bu takımı ligde tutmuşlarsa alınlarından öpmek lazım…

Devam ederler mi?

Bilemiyorum…

Ancak, devam ederlerse de Allah yardımcıları olsun.