Konyaspor’un 2 oyuncusuna Avrupa’dan talipler var: Başkan resmen açıkladı

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 2 oyuncusu için Avrupa’da talipleri olduğunu açıkladı. Ajansspor’a konuşan Korkmaz, kaleci Deniz Ertaş'a Avrupa'dan ilgi olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçında birkaç Avrupa takımı, bazı oyuncularımızı izlemek için stadımıza geldi. Kaleci Deniz'e uzun zamandır Avrupa'dan ilgi var. Milli takımlardan onu izliyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

Udinese yetkililerinin Beşiktaş maçında Melih İbrahimoğlu'nu izlemeye geldiğini söyleyen Ömer Korkmaz, "Son maçta Udinese geldi, Melih İbrahimoğlu'nu izlediler. Çocuklar kendini geliştirmeye devam ediyor. İzlenen oyuncularımızın sayısı artacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.