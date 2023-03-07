Konyaspor'u rezil edenleri Recep Çınar açıkladı. Enkaz altında kalanları isim isim yazdı

En sonda yazacağımı başta yazıyorum ki, meramım anlaşılsın…

Fatih Özgökçen Konyaspor’dan gitmeli mi?

Elbette gitmeli…

Tabii ki yönetimi de…

Kusura bakmasınlar, çünkü Konyaspor’u “rezil” ettiler…

Ancak, benim futbol aklım şöyle der; mevcut Fatih Özgökçen ve yönetimi, takımı ligde tutarak bu sezonu tamamlamalılar, sezon sonunda da genel kurul kararı alarak ve bedelini de ödeyerek, bu kulübü terk etmeliler…

Arka kapıdan mı çıkarlar, ön kapıdan mı sıvışırlar, yan kapıdan mı giderler bilemem…

Ama, bugün gitmeliler mi diye sorarsanız, gitmemeliler…

Daha açık ve net konuşmak gerekirse, Konyaspor kulübünün gündemi bugün için genel kurul değil, kulübü bu ligde nasıl tutarız olmalıdır…

Bu kadar net.

*

KONYASPOR’A İHANET EDENLER HESAP VERMELİ

Ortak paydamız Konyaspor ise herkes bilsin ki, Konyaspor'un durumu iyi değil, hem de hiç iyi değil!

Bu noktalara gelmenin en önemli sebebi, “futbolcu demeye bin şahit isteyen” pazarın çürük-çarıklarını bulup getiren ve Konyaspor’a iteleyen Cihan Önal ve İrfan Kulekaya’dır!

Tabii ki, onlarla birlikte burnundan kıl aldırmayan kulüp başkanı Fatih Özgökçen de, kulübün hem sportif, hem de ekonomik olarak dibe vurmasının en büyük müsebbibidir…

Sezon başında ve ara transferde bu oyuncuları kim beğendiyse, kim tavsiye ettiyse, kulüp başkanının kanına kim girdiyse, dahası bu oyuncuları Konyaspor’a kim yamadıysa, bu şehre en büyük ihaneti onlar yapmıştır!

Dolayısıyla Konyaspor’da yöneticilerin ya da para kazananların yanlışlarını yazmamak ya da yanlışlarına ortak olmak da bu şehre ve bu şehrin takımına ihanettir!

Yönetici, taraftar, gazeteci, televizyoncu, sosyal medyacı fark etmez, hepsi ihanet içerisindeler…

Gazeteci kimliğimle, birilerine şirin görüneceğim diye, Konyaspor’daki yapılan onca yanlışı görmezlikten gelmedim ve hiçbir yanlışa da ortak olmadım...

Vicdanen rahatım…

Vicdanı ve memleket sevgisi olmayanlar düşünsün.

*

Konyaspor kulübünde bu yanlış transferleri kim ya da kimler yaptıysa bunun hesabını vermelidir...

“Hadi bana eyvallah” deyip çekip gitmek yetmez, yetmemelidir…

Çünkü, o paralar da tüyü bitmemiş yetimin hakkı var…

Konyaspor üzerinden ülke çapında kimlik edinmenin, Konyaspor üzerinden bilinmenin ve tanınmanın, dahası gazete ve televizyonlarda boy göstermenin bir bedeli olmalı mı?

Elbette olmalı…

Beş haftadır tek gol atamayan, bu beş haftada sadece bir puanla yetinen, dahası takımı küme düşecek pozisyona getiren “rica etmeselerdi ne işim vardı Konyaspor’da“ diyen Fatih Özgökçen de nasibine düşeni almalı…

Çünkü, kendisinden sonra geleceklere büyük bir “enkaz” bırakacağını da göz ardı etmemek lazım.

*

KİMDİR BU MUSTAFA GÖKSU?

Peki kim bu Mustafa Göksu?

Konyaspor’daki rolü ne?

Esbabı mucibesi ne?

Ulusal bir spor kanalında sıradan bir spikerken, nasıl oldu da bir anda Konyaspor’un CEO’su, kulüp başkanının sözcüsü ve vazgeçilmezi oldu?

Başkan Fatih Özgökçen’in dayattığı Göksu’nun sabıka dosyası bir hayli kabarık…

Konyaspor tarihinin en başarılı teknik direktörü İlhan Palut’a, taraftarlara, spor gazetecilerine racon kesip, kendince ayar verdiğini zanneden Mustafa Göksu’yla alakalı olarak ısrarla şunun altını çizmekte yarar var; 15 Temmuz 2016 yılı öncesinde “Fetullahçı Terör Örgütü” liderini yalayıp yutan bu arkadaşın hem kulübe, hem kulüp başkanına, hem Uğur Başkana, hem de Bakan Murat Kurum’a verdiği zararın haddi hesabı yok…

Bakan Murat Kurum ile Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem bölgelerinde amele gibi çalışırlarken, depremzede kardeşlerimizin dertlerini dert edinirlerken, verdikleri emeğin karşılığında, ülkenin en ücra köşelerindeki insanlar tarafından alkışlanırken, Konyaspor özellikle bu afet günlerinde Kurum ve Altay’a ayak bağı olmamalıydı…

Dolayısıyla da AK Partiden Milletvekili adayı olmayı planlayan Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen’in siyasi geleceği, bu CEO’nun davranışları nedeniyle yara alıyorsa ve almaya devam ediyorsa, herkes başını iki elinin arasına alıp düşünmeli!

Giresunspor maçında taraftarlar, yönetimle birlikte Mustafa Göksu’nun da istifasını istiyorsa, ısrarla görevde kalması, bana manidar geliyor…

Konyaspor tarihinde, yönetimin işine burnunu sokan bir Genel Müdürü ilk kez görüyoruz…

“Mustafa Göksu” denilen bu arkadaşın, Fatih Özgökçen’i 3-5 futbolcu eskisi, 3-5 televizyon yorumcusuyla tanıştırmasının dışında yaptığı olumlu bir iş söyleyebilir misiniz?

Mümkün değil.

*

HERKES YÖNETİCİ OLMAMALI

Konyaspor kulübünde görev yapan binlerce yönetici tanıdım…

Bir dönem ben de yaptım yöneticilik ve bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilirim…

Bu insanlar işlerinde çok başarılı olabilirler…

Eyvallah…

Ama yüzde 90’ının futbolla alakaları iyi bir izleyici ve futbol tutkunu olmalarıdır…

Bu sevgi meselesidir…

Ancak, futbol yöneticiliği başka bir şeydir…

Futbolla alakası olmayan insanların, kulüplerde başkanlık ya da yöneticilik yapması doğru değil…

Hele hele futboldan anlamayıp da, anlarmış gibi egolu ve kibirli insanların işi hiç değil…

Konya’nın dünyaya açılan penceresi olan Konyaspor’un bu değerinden şehrimize katkı üretemeyenler, Konyasporlu olmayı Konyalılık bilinci üzerinden düşünmeyenler, Konyalı olmanın özellikle Konyasporlu olmayı gerektirdiğini yüreğinde hissetmeyenler, Konyaspor’un başkanlığına da yöneticiliğine de heves etmesinler!

Dolayısıyla da bu şehrin akil insanları ve genel kurul üyeleri, sakın ha sakın bu kulübün anahtarını “Konyalı olmanın Konyasporlu olmayı gerektirdiğini yüreğinden hissetmeyenler”e teslim etmemelidir… Çünkü, bu işin “vebali” ağır…

Gücünü “siyasetin, egonun ve kibirliliğin dinamikleri” yerine, şehrimizin, takımımızın “dinamizmi ve potansiyelinden” alan, genel kurul üyelerinin ve Konyasporlular’ın karınlarının ağrımayacağı, Konyaspor’un çıkarlarını kendi çıkarlarından önce savunabilecek, şehrimizin potansiyelini akıllı, etkili ve önemli projelerle hayata geçirecek bir lider ve ekibi Konyaspor’da nöbeti devralmalıdır…

İki yanlışın bir doğru etmeyeceğini en az bizler kadar şehri yönetenlerin de, genel kurul üyelerinin de bildiğinden eminiz…

Özetlersem; sosyal medya ve basında Konyaspor başkanlığı için birçok isim konuşuluyor…

Futbol geçmişi olan, daha önceden yönetimlerde bulunmuş, işi ve futbol piyasasını bilenlere diyecek bir sözüm olmaz, ama sadece kendi çıkarları için Konyaspor’u kullanmayı düşünenlere de asla yol vermemeliyiz…

Nokta.

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