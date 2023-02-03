Konyaspor'u bekleyen en kötü senaryoyu Recep Çınar açıkladı

Konyaspor'u yakından izleyen gazeteci Recep Çınar, Konyaspor'un İstanbulspor yenilgisi sonrası çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Çınar, Konya Yenigün gazetesindeki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

İstanbulspor’un pozisyonu belli…

Bu ligin misafiri…

Gerçekten çok yetersizler…

Puantajdaki yerleri hiç şaşırtıcı değil…

Kazandıkları bu üç puana rağmen, ligin uzak ara en kötüsü Fatih Tekke’nin takımı…

Yukarıda da belirttiğim gibi, ligde kalabilmeleri için şapkadan tavşan mı çıkarırlar bilemem ama, İstanbulluları ancak bir mucize bu ligde tutabilir…

Konyaspor gibi takımları yenerlerse, neden olmasın!

Savunma ağırlıklı bir futbol aklıyla yayıldılar sahaya sarı-siyahlılar…

Ara sıra kontralarla da Konyaspor kalesinde tehlikeli pozisyonlar bulmadı değiller…

Özellikle 42’de Eze’nin kaçırdığı pozisyondan sonra “oh” çektik…

Konyaspor’un ise kanatları kırık…

En kötü Zymer bile ilk 45’te en az 7-8 orta, bir o kadar da şut atabilirdi kaleye…

Ya da Mame Diof’u topla buluşturabilirdi…

Mhalak’ın ismini 90 artı 7’de duydum, o da sarı kart gördüğü pozisyonda…

Temsilcimiz bu yarıda bir hareketli, iki de duran toptan pozisyon buldu, ama değerlendiremedi…

Şunu gördüm; oyuncular mental olarak bitik durumdalar…

Hem birbirlerine, hem de futbola uzak bu oyuncu topluluğunu bir araya getirenlere helal olsun!

Gerçek söylüyorum…

Maçla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok…

Ancak şunu söyleyebilirim; tahtaya ismi ilk yazılanla, ikinci yarıda oyuna girenlerle, çıkanların çok farklı olmadığı bir maç izledik…

Eğriye eğri, doğruya doğru, hak eden kazandı…

Konyaspor’daki kırılma bu maçla sınırlı değil, kırılma öncesinde başladı, meseleye de öyle bakmak lazım…

Ve en kötüsü de, Konyaspor’un iyice sıradan bir takıma dönüşmesi…

İşte bunu kabul etmek mümkün değil…

Herkes şunu çok iyi bilsin ki, bu takımın beyni Amir Hadziahmetoviç’miş…

Bir Amirli Konyaspor’u gözünüzün önüne getirin, bir de Amir’siz Konyaspor’u…

Onun oynadığı maçlarda, rakipleri teslim alan ve kazanan bir Konyaspor’dan, teslim olan ve kaybeden Konyaspor’a evrildik!