Konyaspor'un eski yıldızı orta sahadan öyle bir gol attı ki...

Molenbeek, ilk 20 dakika boyunca oyun hakimiyetini elinde tutamadı ve rakibi Oranje-Zwart'ın öne geçmesine izin verdi. Erdon Daci, kendi yarı sahasından muhteşem bir vuruş yaparak topu kaleye gönderdi ve Molenbeek’i öne geçirdi. Fakat bu sevinç uzun sürmedi; Parzyszek’in penaltısı skoru eşitledi. Devreye girerken Makosso, ev sahibi ekibi öne geçirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Molenbeek, De Schryver’in güzel golüyle eşitliği sağladı. Ancak Deinze, maçta baskın bir oyun sergilemesine rağmen galibiyet için gerekli golü bulamadı. Son anlarda Pjotr Kestens’in hızlı hareketiyle son dakikada gelen gol, RWDM’ye üç puanı kazandırdı.

KMSK Deinze için kritik bir hafta başlamak üzere. Takım, üst sıralarda yer alan RWDM ile karşılaşma öncesi bazı oyuncularını kaybetti. Hem Hendrickx'in sakatlığı hem de Jaime Sierra'nın cezası, takımın kadrosunda değişikliklere yol açtı. Deinze, RWDM’nin baskısına karşı koymaya çalıştı fakat ev sahibi ekip, karşılaşmanın sonlarına doğru daha etkili bir oyun sergiledi.