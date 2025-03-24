Konyaspor’un oyuncusu stresini böyle atıyor

Düzenleme: Kaynak: AA
Konyaspor’un oyuncusu stresini böyle atıyor

Konyaspor forması giyen Oğulcan Ülgün’ün ilginç hobisi ve stres atma yöntemi ortaya çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu tesisteki güvercinlerle ilgilendiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un oyuncusu Oğulcan Ülgün, tesislerde ilgilendiği güvercinlerle maç stresinden uzaklaşıyor.

Yaklaşık 4 yıldır Konyaspor formasını terleten 26 yaşındaki ön libero Oğulcan, hocasının görev verdiği her mevkide, elinden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ediyor.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 27 resmi maçta 1 gol atan Oğulcan, çocukluktan gelen kuş besleme hobisiyle İzmir'den Konya'ya uzanan kariyer öyküsünü AA muhabiriyle paylaştı.

Konyaspor'a transfer olduğu bilgisini telefonla aldığını anlatan Oğulcan, "İnanılmaz heyecanlıyım, ölüyorum heyecandan. Çünkü ilk defa Altınordu'dan, İzmir'den şehir dışına çıkacağım. Buraya, tesislere geldim. Şu anda anlatırken de aynı şekildeyim. Buraya geldiğimde daha çocuktum. Çok farklı bir atmosfer vardı. İlk defa yabancı oyuncuları gördüm, aynı takımda olacaktım. Atmosfer, ortam burada çok iyiydi. Dört yıldır buradayım ve çok mutluyum." diye konuştu.

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TESİSTEKİ GÜVERCİNLER STRESİNİ ALIYOR

Oğulcan Ülgün, fırsat buldukça tesisteki güvercinleriyle ilgilendiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hobi, çocukluğumdan ve babamdan geliyor. Nerede olursam olayım güvercinler olacak. Güvercin için zaman yaratıyorum. Onlar, hayatımın bir parçası. Oyun kuşu besliyorum. Onun eğitim ve uçurma aşaması var. Çok büyük keyif benim için. Güvercinler bütün stresimi alıyor. Bunlara bakmak beni rahatlatıyor. Kafamı tamamen boşaltıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Güvercinlerin hayatımdaki önemi büyük. Güvercinlerin yanı sıra iki köpeğim var. Hayvanları çok seviyorum."

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