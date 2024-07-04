Konyaspor'un transferdeki gizli kahramanını açıkladı

Konyaspor’da güzel şeyler oluyor…

Başkan Ömer Korkmaz her ne kadar eleştirilse de, doğru bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor… Çok sıkıntılı geçen bir sezonun ardından, 2024-2025 sezonu için kolları sıvayan Ömer Korkmaz ve arkadaşları, geçen sezonki sıkıntıları yaşamama adına yoğurdu üfleyerek yiyorlar…

Belli ki bir sistem etrafında toplanmışlar, hareket alanları da bu doğrultuda geniş tutmaya çalışıyorlar…

Ömer Korkmaz, ilk olarak teknik direktör konusunu Ali Çamdalı ile çözdü ve ona olan güvenini tazeledi…

Ali Çamdalı başarılı olur mu?

Bilemiyorum…

Bekleyip göreceğiz…

Buraya tırmalayarak değil, gökten zembille indi!

Yatsın kalksın Ömer Korkmaz’a dua etsin…

İnşallah, başkan Ömer Korkmaz’ı mahcup etmez…

Umarım ki, kurtlar sofrasının kolay lokması olmaz.

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Ömer Korkmaz ve arkadaşları, kulübün önündeki en büyük engel olan transfer yasağını kaldırmakla işe başladılar…

Transfer tahtasını açarak, büyük bir işe imza attılar…

Bu anlamda kendilerine destek verenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmediler…

Anlaşılan şu ki; tahtanın açılmasında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın babayiğitliği söz konusu…

Her ne kadar dillendirmeseler de Uğur İbrahim Altay, “tahta açılır” filminin başrol oyuncusu…

Ömer Korkmaz’ın en doğru ve en isabetli hamlesi; tahtanın açılması ve arkasından da transfer görüşmelerine geçilmesi.

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Tahtanın açılmasından sonra yapılan ilk iş Ali Çamdalı ile bir masanın etrafında buluşmak ve neler yapılacağı noktasında istişarelerde bulunmak oldu…

Yollarını ayıracakları isimler belirlendikten sonra, yaklaşık 10 futbolcuya veda edildi…

Sonrasında ise iç ve dış transferde düğmeye basıldı ve ardı ardına görüşülen oyuncularla el sıkışıldı ya da sözleşme imzalandı…

Bütçenin kısıtlı olması, ellerini ayaklarını bağlasa da, Konyaspor taraftarlarının da tasvip ettiği isimler takıma kazandırıldı ve kazandırılmaya da devam edilecek…

Görüntü böyle…

Tabii ki iç transferde en önemli oyunculardan birisi olan Nzonzi’nin, Konyaspor’da bir sezon daha devam etme kararı, hem yönetimi, hem teknik ekibi hem de taraftarları mutlu etti…

Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alırken, attığı gollerin yanında asistleri ile de haklı olarak kendisini alkışlatmayı bildi.

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Konyaspor’da bir diğer “es” geçilmemesi gereken altyapıdaki değişim oldu…

“Davet etmeselerdi ne işim var Konyaspor’da” diyen Fatih Özgökçen’in, “kulüpten para kazansınlar” diye iş verdiği ve bir işe yaramayanlarla yolların ayrılması, Ömer Korkmaz’ın en doğru hamlelerinden birisiydi…

Kendilerine hayrı olmayan bir sürü vasıfsız elemanı Konyaspor’a dolduran Fatih Özgökçen’in altyapıdaki enkazı da kaldırılmaya başlandı…

Umarım yeni gelenler de, gidenleri aratmazlar…

Çünkü, Konyaspor altyapısının tekrar bir felaketle karşı karşıya kalmasına gönlüm razı olmaz, yüreğim dayanmaz…

Bu kulübe gönül verenler, Konyaspor’a layıkıyla hizmet eden herkesi severler, ama Konyaspor’u daha çok severler…

Bunun da bilinmesinde yarar var.