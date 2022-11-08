KOOP bakkallarda neler satılacak? KOOP bakkal nedir, ne zaman açılacak?

Temel tüketim ürünleri gibi pek çok temel gıda ürünlerinde ucuz fiyatı hedefleyen KOOP Bakkal Projesi hayata geçmeye hazırlanıyor. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkallar arasında gerçekleştirilmesi planlanan bir işbirliği olan KOOP Bakkal Projesinin detayları şimdiden merak konusu oldu. Peki, KOOP Bakkal nedir? KOOP bakkallarda neler satılacak? KOOP bakkal ne zaman açılacak? İşte detaylar..

KOOP BAKKAL NEDİR?

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ile bakkallar arasında gerçekleştirilmesi planlanan bir işbirliği projesidir. Üretici ve tüketiciyi bir araya getiren Kooperatif Marketlerin 250 noktada KOOP Bakkal Projesi ile bakkal formatına ulaşması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta 250 bakkala bayilik verilecek.

Uzun vadeli planların da yer aldığı proje kapsamında, Koop Bakkalların 2023 yılında 1000 noktaya ulaşması hedefleniyor.

KOOP BAKKAL PROJESİ HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

Aralık 2022 itibarıyla devreye girecek olan KOOP Bakkal projesinde ilk etapta 6 il yer alacak. Pilot uygulama kapsamında toplam 250 bakkala bayilik verilecek. O iller ise, Trabzon , Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara.

KOOP BAKKAL NASIL OLUNUR?

Tarım Kredi Kooperatifi bakkallar ile anlaşma yapacak. KOOP Bakkal olabilmek için en az 5 yıllık esnaf olma şartı aranacak. Anlaşmalı bakkal ve marketlerin dükkanlarının önüne uyarı levhası asması gerekecek.

Projeye dahil edilecek bakkalların büyüklüklerinin 75 ila 150 metrekare arasında olması ve tek şubeli olması başvuru şartları arasında yer alacak. Projeye, faaliyeti en az 5 yıl ve çalışma ruhsatı kendisi ya da eşi üzerinde olan bakkallar başvurabilecek. Proje ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvurular Kasım 2022'den itibaren elektronik ortamda yapılacak.

KOOP BAKKALLARDA NE SATILACAK?

Mahalle bakkallarının piyasayı canlandıracak bir proje olduğunu düşündükleri 'KOOP Bakkal Projesi' ile Kooperatif Marketlerde satılan 120 temel tüketim maddesinin satışını kapsayacak. Bu kapsamda; un, makarna, salça, bakliyat, çay, şeker, Ayçiçek ve zeytinyağı, süt ve süt ürünleri ile temizlik ürünlerinin yer alacağı düşünülüyor. Belirlenen ürünlerin fiyatlarının Kooperatif Marketlerdekilerle aynı olacağı da belirtiliyor.