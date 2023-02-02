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Kooperatif binasında kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da kooperatif binasında kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:22
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Kooperatif binasında kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı

Kooperatif binasında kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kooperatif binasında kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı, 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekiplerce, kooperatif faaliyeti yürütülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynamada kullanılan çok sayıda pul ve kağıtlar ile bir miktar para ele geçirildi.

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