Kooperatif binasında kumar oynatan 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kooperatif binasında kumar oynattığı öne sürülen 2 kişi yakalandı, 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekiplerce, kooperatif faaliyeti yürütülen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kumar oynamada kullanılan çok sayıda pul ve kağıtlar ile bir miktar para ele geçirildi.