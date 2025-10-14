Kamuoyunda "kooperatif davası" olarak bilinen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Hüseyin Şimşek ve Cihangir Lübiç'in tahliyesine, Şenol Aslanoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Soyer'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 6'sı tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı davanın 2. duruşması sona erdi.

Sanık ifadeleri ve mağdur beyanlarının alındığı duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını okudu. Savcı mütalaasında; gelmeyen sanıklar ve dosyada tanık Ayşe Arzu Özçelik hakkında zorla getirilme kararı verilmesi, mağdurlar ve suçtan zarar gören müştekilerin katılma taleplerinin kabulü ile kontrolün kaldırılması taleplerinin reddi yönünde görüş bildirdi.

Mütalaada ayrıca adli ve bilirkişi raporu, Danıştay ve Sayıştay raporları uyarınca sanıkların sosyo-ekonomik seviyeleri ve konumları itibariyle delilleri etkileme ihtimali, delillerin yeteri kadar toplanmamış olması, delillerin artma ihtimali itibariyle Barış Karcı, Heval Savaş Kaya, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç'in tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Cumhuriyet savcısı, zararı giderdiği belirtilen tutuklu sanık Hüseyin Şimşek'in tahliyesi ve adli kontrolü yönünde görüş bildirdi.

KARCI: 21 ÜYE YARGILANIYOR TEK TUTUKLU BENİM

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri ve dönemin İZBETON Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı tutuklu sanık Barış Karcı, mütalaaya ilişkin savunmasında şunları söyledi:

"İddianamede sorumluluğumdan bahsedilen iki konu var. Biri 30 Mart 2023 tarihli 17 sayılı yönetim kurulu kararı. Bu, Sayıştay bulgusu üzerine alınan ve hukuka uygun olduğu belirtilen bir karar. Sayıştay bu konuda suç duyurusunda bulunmadı. Diğer konu da genel müdür ile genel müdür yardımcılarına verilen vekalet ve yetki devri. Genel kurul ile yönetim kurulu kararına göre düzenlenen şirket ana sözleşmesinde de yer alan 1 Kasın 2014 tarihinde Ticari Sicil Gazetesinde İZBETON iç yönelgesine uygun bir yetki devridir. Tutuksuz yargılanan yönetim kurulu üyelerinden benim farkım ne? 21 üye yargılanıyor tek tutuklu benim. Halen İZBETON yönetim kurulunda olan ve tutuksuz yargılanan sanıklar var. Yetki devrinde imzası olan diğer yönetim kurulu üyeleri de tutuksuz yargılanıyor. Ben eğer yaptığım bürokratik görevlerden ötürü yargılanıyor olsaydım Danıştay kabul etmezdi. Bu nedenle ben bürokrat olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak karşınızdayım. Danıştay kararlarında aleyhime bir tespitte bulunulmamış."

KAYA: YENI İDDİANAME HAZIRLANSIN

Mütalaaya ilişkin savunmasını yapan İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İddianame kamu zararı olduğunu söylüyor. Belediyenin kamu zararı olmadığına dair yazısı ortada. Ama bugün iddianamede hiç olmayan, herkesin kendine göre mağduriyet tanımı içinde mağdur olduğunu söyleyen 28 arkadaşı dinledik. Yarısı şikayetçi değilim dedi. Biz kamu zararını konuşacaksak onu konuşalım. Mağduriyeti konuşacaksak bu davanın konusu değil. Yeni iddianame hazırlansın. 41 milyonluk zararın oluşma ihtimalini anlamıyorum. Sözleşme feshedilmemiş. Tapular belediyenin üzerinde duruyor. Belediyenin zararının oluşması ihtimali yok. Savcı, teminatların bozulma ihtimali olduğu için kamu zararı var diyor. Teminatlar bozulmamış. Biz yasanın bize izin verdiği şeyi yaptık. İnşaatların gecikmesi... Biz söyleşmeyi yaptık. Bu ekonomik şartlarda ve deprem ortamında hiçbir inşaat zamanında tamamlanmadı. Şehir Hastanesi'ne bakın. Kaç yıl gecikti. Kamudan ihale alan hangi insan zamanında bitirebilmiş? Bu dolandırıcılık olamaz. Biz bu kadar insan bir emekli amcanın, iki teyzenin parasının peşine mi düştük? Biz böyle bir şebeke miyiz? Bu dosyada olan hangi delili etkileyebiliriz biz? Kaçma ihtimalimizin olduğu söylendi. Öyle bir ihtimal yok."

SOYER: TERAZİNİZİ DENGEDE TUTABİLMEK İÇİN CEZAMIZI KALDIRMAKTAN BAŞKA BIR YOL YOK

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, mütalaaya ilişkin savunmasında, haksız menfaat ve dolandırıcılık iddialarına değinerek şöyle konuştu:

"Bugün bir çift dinledik. Beyefendi sanık, hanımefendi mağdurdu. Böyle çok örnek var. İddianame o çifte, 'senin eşin seni dolandırdı' diyor. Aynı iddianame sen bundan kişisel menfaat elde etmedin diyor. Kim menfaat elde etti o halde? Ayrıca bu sabah bir yazı gelip 'zarar yok' diyor. Bu işin trajik bir yanı da var. Ben cezaevinde getirildim. Ceza çekiyorum yani. Neden 105 gündür bu cezalandırma devam ediyor? Nedeni, kentsel dönüşümde kooperarif modeli. Bunun nedeni çok belliyken dolandırıcılık kastı olduğu iddiası asla kabul edilemez. Bu model, tertemiz niyetlerle hukuka uygun hayata geçirildi. Her adımı şeffaf bir şekilde paylaşıldı. Varsa bir eksiklik ya da yolsuzluk her kooperatif yönetimi bunun hesabını zaten verir. Evet gecikmeler var. Ama gecikmeler dolandırıcılık olarak nitelendirilemez. Gecikmenin en önemli sebebi Temmuz 2024'teki durdurmadır. Hangi belediye başkanı kamu zararı olmadığı belgelenmiş olmasına rağmen dolandırıcılıkla suçlanır? Mağduriyetlerin sebebi ne sanıklar ne de modeldir? Mağduriyet varsa bunların çözümü hukuk mahkemeleridir. Sizin mahkemeniz değil. Eğer görevim devam etseydi birçok etapta anahtar teslim yapmıştık ve ben şu an karşınızda değildim. Ne kendimize ne başkasına haksız bir menfaat elde etmedik! Biz neden ceza çekiyoruz? 105 gündür devam eden cezamızı bitirin. 66 yaşındayım. Adımın böyle kirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Dosyanızda somut bir suç yok. Terazinizi dengede tutabilmek için cezamızı kaldırmaktan başka bir yol yok."

ASLANOĞLU: BÜTÜN GÜN SUÇ OLMAYAN ŞEYLERI KONUŞTUK

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, savunmasında mağdur beyanlarına tarafına yönelen iddialara yanıt verdi ve şunları söyledi:

"105 gündür tutukluyum. Dava bizim ömrümüzü yedi, sizin de yemiş. Bugün mağdurları dinledik. Ben çoğunu anlıyorum. Ben anlatılanların neresini düzelteyim oradayım. Ağır ceza mahkemesindeyiz ve siz ağır ceza konusu dinlemek istiyorsunuz. Ama konumuz kooperatif. Kooperatife üye dekan bile vardı. Bu insanların maliyetleri bilmeme durumu olabilir mi? Biz kooperatif üyelerine kooperatifçilikle ilgili ders vermek zorunda mıyız? Kooperatifte ortaklar olur ve genel kurulda aidatlar belirlenir. Bunu başkan değil, siz belirlersiniz. Daire fiyatları da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birim fiyatlarına göre belirlenir. Bizim o günkü şartlarda verdiğimiz fiyatlar doğruymuş. Ama o günden sonra değişen fiyatlar. Biz o halde bakanlığı üçkağıtçılıkla mı suçlayacağız? İnşaat maliyetini kim yükseltti? Ben mi? Herhangi bir genel kurulda iki kişi sizin gibi düşünmezse, buna önce ret vermiş olmanız sonra da makul bir gerekçeyle dava açmış olmanız lazım. Ben bir yıl kooperatif başkanlığı yaptığım için buradayım. Herhangi bir üyenin durumu kötüleşirse, aidat ödeyemeyecek hale gelirseniz ya da artan aidatları ödeyemez hale gelirseniz bu da suç değil. Kooperatiften ayrılmak istersiniz, ödediğiniz paralar size geri ödenir. Bütün gün suç olmayan şeyleri konuştuk. Savcılığa gelen bir suç duyurusu yok. Kooperatiflerin bin 504 üyesi var. Sizde 750 şikayet dilekçesi var mı? Yüzde 10 deseniz 150 kişi yapıyor. Mağdur dediğiniz kişi 'keyfim yerinde' dedi. Yüzde 20 KDV'ye tabi olmak... Ceza kanununda böyle bir suç var mı? Evet arsa sahibi olmazsanız buna tabi olursunuz. Gelirler İdaremiz, arsa sahibi değilsem yüzde 20 KDV uygularım demiş. Bir kooperatifin başkanı olup başka bir kooperatifin denetçisi olmak da suç değil. Savcılık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sormuş. Bakanlık suç değil demiş. Dinlediğiniz tek kişi 'Şenol Aslanoğlu zimmetine para geçirdi, benden para istedi, rüşvet aldı' dedi mi? Demedi. Her şeyi Osman Gökçek başlattı. 'Kooperariflerle 3 milyar toplanmış, 2 milyarını Şenol Aslanoğlu yemiş' dedi. Hangi 2 milyar! Gecikme... Elimizde bir tane mahkeme kararı var. Uzundere'ye ilişkin. Oradaki. 3.etapta. Mahkeme kaydı 'Durdurulduğunda bu iş yüzde 7 gecikmiştir' diyor. Yüzde 7 gecikti diye insanlar hapse mi atılır? Kaçma şüphesi konusunda samimi misiniz? Ben 25 yıldır ticaret yapıyorum benim kaçma şüphem olduğunu düşünüyorsanız mahkeme bittiğinde kimde olmadığını söyledin de biz de onu örnek alalım."

"CUMA GÜNÜ KONGRE VARKEN BENIM KAÇMAM KADAR SAÇMA BİR ŞEY OLABİLİR Mİ"

Aslanoğlu, mütalaadan bahsedilen kaçma şüphesi gerekçesine karşı da il kongresi üzerinden savunma yaparak, "Cuma günü partimizin İzmir İl Kongresi var. Ben mevcut il başkanıyım ve başkan adayıyım. Cuma günü kongre varken benim kaçmam kadar saçma bir şey olabilir mi? Kongreye birkaç gün var ve ben kaçıyorum, dünyanın en rezil şeyi olmaz mı? Ben yüksek güvenlikli cezaevinde yatıyorum. Türkiye'nin en büyük çete reislerinin biri sağımda biri solumdaki odada. Ortadaki odada bizim örgütün reisi olarak ben yatıyorum. Sahte diploma verenler tahliye ediliyor ama biz tutuklu yargılanıyoruz. Ben tahliye talep etmeyeceğim. Bana ev hapsi cezası verin yeter. Ne delilleri karartırım ne başka bir şey. Ben bugüne kadar 250 vekil ağırladım cezaevinde. Benim evimde yapıp cezaevinde yapamayacağım nedir? O yüzden aynı koşullar evimde olsun. En azından sağımda ve solumda çete reisi görmem" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Tutuklu sanıklar ve müdafilerinin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme heyetince; Hüseyin Şimşek ve Cihangir Lübiç'in tahliyesine, Şenol Aslanoğlu'nun konutu terk etmeme şartıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine, Soyer'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına ve ifade veren tüm tutuksuz sanıkların adli kontrol şartının kaldırılmasına karar verildi.