Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da kooperatif adı altında sosyal medyada reklam yaparak yatırımcı toplayan ve dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ‘örgütlü nitelikli dolandırıcılık’ soruşturması kapsamında, bir firma sahibi G.A. isimli kişinin kendisine ait firma ve bu firmayla bağlantılı 30 alt firmanın kooperatif adı altında sosyal medyadan reklam yaparak yatırımcı çekmeye çalıştığını tespit etti.

Sosyal medya reklamlarıyla ulaştıkları bazı kişilerin kendilerine yatırım yaptıkları, şüphelilerin bu yatırımcılara birkaç ay düzenli olarak kira bedeli altında ödeme yaptıkları belirlendi. Yatırımcıların daha sonra firmadan kimse ile bağlantı kuramamaları üzerine suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Mali şube ekipleri söz konusu firmalar ve kooperatifler aracılığıyla birlikte hareket ederek örgütlü şekilde çok sayıda kişiyi dolandıran şüphelilerin adreslerini tespit etti. Ekipler çalışmalarını tamamladıktan sonra dün sabah İstanbul merkez olmak üzere Düzce, Ankara, Eskişehir, İzmir, Adıyaman, Kütahya, Ordu, Sivas ve Edirne’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 48 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonları ve firmaya ait çok sayıda evrak ele geçirildi. (DHA)