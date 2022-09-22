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Kooperatif marketi önünde yağ ve şeker kuyrukları devam ediyor 

Samsun’da sıvı yağ ve şekerin piyasaya göre daha uygun satıldığı kooperatif marketi önünde uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.  

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 19:35
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Kooperatif marketi önünde yağ ve şeker kuyrukları devam ediyor 

Kooperatif marketi önünde yağ ve şeker kuyrukları devam ediyor 
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Samsun’da vatandaşlar ayçiçeği yağı ve şeker almak için Tarım Kredi ve Kooperatifi marketine akın ediyor. Vatandaşlar piyasadaki fiyatlarına göre daha uygun fiyatta satılan kooperatif marketindeki ayçiçeği yağına ve şekere yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar 5 litresi 135 liradan satılan sıvı yağa ve 2 kilosu 34 liradan satılan şekerlerden almak için sıraya giriyor.  

Ayçiçeği yağının ve şekerin piyasaya göre daha makul fiyatta satıldığı için sıraya girdiklerini söyleyen vatandaşlar,  “Marketlerde 200 liraya satılan yağı burada 135 liraya alabiliyoruz. Daha ucuz satıldığı için böyle sıralar oluşabiliyor” dedi. 

                                         

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