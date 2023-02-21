Koordinatör validen memur ve işçilere çağrı: Bir aylık maaşlarını almasınlar ne olacak? Aç kalmayız...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından ardından Gaziantep'in Nurdağı ilçesine koordinatör vali olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin, halka "Malının yüzde 10'unu" memur ve işçilere ise "1 aylık maaşını" bağışlama çağrısı yaptı ve "Ne olacak? Aç kalmayız" dedi.

Daha önce depremzedelere yaptığı açıklamada "Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum, bildiğinizden çok daha vahim... Açıklanan rakamlardan üç, dört belki beş kat daha kötü" diyen vali Bilgin'in 5 gün önce bu defa kameraların karşısına geçerek yaptığı açıklama gündem oldu.

“HEPİMİZ MALININ YÜZDE 10'UNU BU SÜREÇ İÇİN BAĞIŞLASIN”

Nurdağı'ndaki son durumu anlatan Osman Bilgin, depremzedeleri 1 ay çadırlarda, 11 ay konteynerlerde, sonra da konutlarda barındırmak istediklerini söyledi.

"Burada yapılacak konut sayısı aşağı yukarı 12-13 bine yakın. Bu çok büyük bir rakam" diyen Bilgin şöyle devam etti:

"Çağrıda bulunuyorum. Yaşadığımız felaket normal bir felaket değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, halkına şöyle diyorum; Hepimiz malının yüzde 10'unu bu süreç için bağışlasın.

“NE OLACAK? AÇ KALMAYIZ”

Vatandaşlarımız gönül rızasıyla 10 liramız varsa 1 lirasını mutlaka bu sürece bağışlayalım. Hep beraber bu süreci ayağa kaldıralım. 10 liramız 5 liraya düşmesin, 20 lira olsun.

Memurların hepsi 1 aylık maaşlarını almasınlar, ne olacak? Yani aç kalmayız. İşçilerin hepsi, 1 aylık maaşlarını almasın."