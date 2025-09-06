KOP Başkanı Karakoyunlu’dan ASÜ’ye stratejik ziyaret

Aksaray / Metin Kurt

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş’ı makamında ziyaret ederek, bölgesel kalkınmaya yönelik stratejik konularda değerlendirmelerde bulundu.

YENİ İŞ BİRLİKLERİ VE ORTAK PROJELER GÜNDEMDE

Ziyarette, ASÜ ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi arasında geliştirilebilecek ortak projeler, iş birlikleri ve bölgesel kalkınmaya katkı sunacak yeni stratejiler ele alındı. Görüşmenin, hem üniversitenin bilimsel kapasitesini artırmaya hem de bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaya dönük önemli bir adım olduğu ifade edildi.

REKTÖR ARIBAŞ: “ÜNİVERSİTEMİZ, BÖLGEYLE ENTEGRE BİR KALKINMA ANLAYIŞINI BENİMSİYOR”

Ziyarette konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, üniversitenin misyonunu sadece eğitim-öğretimle sınırlı tutmadığını, aynı zamanda bölgeyle bütünleşmiş bir kalkınma vizyonu yürüttüklerini vurguladı.

“KOP Bölge Kalkınma İdaresi gibi kurumlarla geliştirilecek stratejik iş birlikleri, hem üniversitemizin hem de bölgemizin bilimsel, sosyal ve ekonomik kapasitesini güçlendirecektir. Bu doğrultuda atılacak her adımı önemsiyoruz. Sayın Başkanımız Dr. Murat Karakoyunlu’ya ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

KARAKOYUNLU: “BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN ROLÜ ÇOK ÖNEMLİ”

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu ise üniversitelerin bölgesel kalkınmanın en önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, “Aksaray Üniversitesi başta olmak üzere bölgemizdeki üniversitelerle yakın iş birliğini önemsiyoruz. Bu kurumlarla birlikte geliştireceğimiz projeler, hem bölge insanımıza hem de ülkemize değer katacaktır. Rektörümüz Prof. Dr. Alpay Arıbaş’a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

EMBRİYO TRANSFERİ MERKEZİ’NDE İNCELEMELER YAPILDI

Ziyaret kapsamında Rektör Arıbaş ve Dr. Karakoyunlu, ASÜ bünyesindeki Embriyo Transferi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini gezdi. Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin, merkezde yürütülen çalışmalar ve bilimsel araştırmalar hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Türkiye’de sayılı merkezler arasında yer alan bu birimin, hayvancılık sektörüne yönelik yenilikçi projeler geliştirmesi ve bölge çiftçisine doğrudan katkı sağlaması açısından stratejik bir öneme sahip olduğu kaydedildi.

ZİYARET HATIRA FOTOĞRAFIYLA NOKTALANDI

Program, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.