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Kopan parmaklar yürüyen merdiveni söktürdü 

Şişli'de bir AVM’de Filipinli 7 yaşındaki bir çocuğun, yürüyen merdivene ayağının sıkıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun kopan parmakları merdivenden toplanıp, yerine dikilmesi için hastaneye götürüldü.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:06
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Kopan parmaklar yürüyen merdiveni söktürdü 

Kopan parmaklar yürüyen merdiveni söktürdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 13.15 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’ndeki bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Filipinler uyruklu 7 yaşındaki A.M.L ailesiyle birlikte AVM’ye girdi. 

Aile burada metro katında bulunan yürüyen merdiveni kullandığı esnada çocuğun sağ ayağı mekanizmaya sıkıştı. Olay sonucunda sağ ayağının 3 parmağı kopan A.M.L.'nin ayağı sıkışan yerden çıkarıldı.

Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansıdı.

MERDİVEN SÖKÜLDÜ

Olayın ardından ihbar üzerine AVM’ye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, parmakları kopan çocuğu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer’deki Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. 

Kopan parmaklar ise merdiven sökülerek ulaşıldıktan sonra hastaneye götürüldü ancak yerine dikilemeyince aile, özel bir hastaneye sevk edildi. Burada çocuğun ameliyata alındığı bilgisine ulaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili ise Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri çalışma başlattı. İhmal olup olmadığının araştırıldığı olayla ilgili savcılığın talimatıyla “taksirle yaralama” suçundan adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

 Öte yandan olayın ardından yürüyen merdivenler kapatıldığı ve “Teknik bir arıza nedeni ile geçici olarak servis dışıdır. Anlayışınız için teşekkür ederiz” yazısının asıldığı öğrenildi.

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