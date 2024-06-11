Koparan tam 387 bin 141 lira ödüyor. Sadece bir ilimizde yetişiyor

Siirt adaçayını olarak bilinen Salvia Siirtica bitkisini koparmanın cezası 387 bin 141 lira olarak belirlendi.

Siirt adaçayı sadece Sinep köyü mezarlığında yetişiyor ve IUCN kriterlerine göre tek yaşama alanına sahip olması ve popülasyondaki birey sayısı yüzünden nesli en kritik tehlike derecesi olan "CR" altında bulunuyor.

SADECE YILDA 15-20 GÜN BOYUNCA ÇİÇEK AÇIYOR

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Fidan, endemik bitki Siirt adaçayının adaçayının ballıbabagiller familyasında yer aldığını söyledi.

Fidan, Siirt adaçayının lokal endemik türlerden biri olduğunu ve sadece tek noktada sadece 15-20 günlük bir süresinde çiçek açtığını ve sonrasında çiçeklerini kapatarak meyveye durduğunu anlattı.

Siirt adaçayının tehlike kategorisinin kritik seviyede olan bir endemik tur olduğunu vurgulayan Fidan, koparılması halinde 387 bin 141 liralık ceza uygulandığını hatırlattı.

Fidan bitkinin sadece köy mezarlığında yetiştiğine değinerek bu bölgenin korumaya alındığını belirtti.