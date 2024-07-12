Koparmanın cezası 244 bin 315 lira

Karadeniz'in batısında yer alan ve 16 kilometre uzunluğundaki Kocaali sahili, Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bu endemik bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Beyaz renkli çiçekleri ve hoş kokusuyla dikkat çeken kum zambakları, tatilcilerin ve fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Kocaali Belediyesi, kum zambaklarını korumak için çeşitli tedbirler alıyor. Sahilde farklı noktalara yerleştirilen uyarı levhaları ve bilgilendirme çalışmaları, halkın bu konuda daha bilinçli olmasını sağlıyor. Ayrıca, kum zambaklarını koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanıyor.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, temmuz ve ağustos aylarında açan kum zambaklarının sahilleri süslemeye başladığını belirtti. Sahilde kum temizliği yaparken kum zambaklarına zarar vermemeye özen gösterdiklerini ve bu bölgeleri elle temizlediklerini vurguladı. Motorlu araçların girmemesi için de önlemler aldıklarını ifade eden Yüzücü, düzenleme çalışmalarında kum zambaklarına zarar vermemeye dikkat ettiklerini söyledi.

Yüzücü, bilgilendirme çalışmaları sayesinde kum zambaklarının korunmasına yönelik duyarlılığın arttığını belirtti. Vatandaşların, kum zambaklarına zarar verenleri şikayet ettiğini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulanan cezaların caydırıcı olduğunu ifade etti. Yüzücü, "Nesli tükenme tehlikesi altında olan bu çiçeklere hep birlikte sahip çıkalım. Ceza uygulamak yerine milletin severek korumasını istiyoruz. Kocaali'nin bu güzel zambaklarını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz" dedi.

Fotoğrafçı Emre Yılmaz, her yıl Kocaali sahiline gelerek kum zambaklarını fotoğraflama imkanı bulduğunu belirtti. Kum zambaklarının çoğaldığını gözlemlediğini söyleyen Yılmaz, "Denizin mavisi ile ormanın yeşilinin bu kadar yakın olduğu nadir ilçelerden birisiyiz. Herkesi tatilin tadını çıkarmak için Kocaali'ye bekliyoruz" dedi.

İstanbul'dan gelen amatör doğa fotoğrafçısı Ceren Berberoğlu, Kocaali sahilinde kum zambaklarını fotoğraflamak için geldiğini ve çok beğendiğini ifade etti. Berberoğlu, "Deniz kenarında kumun içinde kum zambakları var. Çok tatlı bir sahil kasabası burası. İnsanları çok sevecen. Bütün fotoğrafçı arkadaşlarımı buraya gelmeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.