Köpeğe çarpıp kaçtı belediye çalışanları imdadına yetişti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köpeğe çarpıp kaçtı belediye çalışanları imdadına yetişti

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı sokak köpeği, belediye çalışanlarının hızlı müdahalesiyle hayata tutundu.

Olay, Samsun-Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Belediye çalışanları kazayı fark etti ve hemen yardıma muhtaç olan köpeğin imdadına yetiştiler. Ömer Ağaçdiken ve Uğur Kilitçi, durumu hemen ilgili birimlere bildirdi. Ağır yaralı olan köpek, belediye aracılığıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ameliyat ve tedavi sürecinin ardından, köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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Yakakent Belediye Başkanı Dr. Şerafettin Aydoğdu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çalışanlarımızın duyarlılığı hepimize örnek olmalı. Her canlının yaşam hakkı bizim için önemlidir. Bu davranışlarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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Kaza sonrası köpeğin tedavi sürecinin yakından takip edildiği ve sağlık durumunun normale dönmesinin beklendiği açıklandı.

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