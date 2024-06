Köpeğe şiddet kameraya yansıdı

İvrindi ilçesinin Evciler köyünde yaşanan korkunç olayda köyde yaşayan İ.S. arabanın altında yatan köpeği bulunduğu yerden sürükleyerek kaldırdı.

Daha sonra köpeğe tekmeler savuran İ.S.'ye köyde yaşayan vatandaşlar tepki geldi.

'Köpek benim siz neden mama veriyorsunuz?' diyerek öfkelenen İ.S., ardından motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı.

Şahsın köpeğe uyguladığı şiddet kameralar tarafından an be an kayıt altına alınırken, köpeğin acı ile çıkarttığı sesler ise bir süre yankılandı.