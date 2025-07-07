Köpeği arabaya bağlayıp metrelerce sürükledi: Savunması "Pes" dedirtti

Belçika’nın Liege kentine bağlı Dalhem kasabasında geçtiğimiz cuma akşamı yaşanan olay, hayvanseverleri ve kamuoyunu derinden sarstı. HLN, Sudinfo ve RTL Info’nun haberine göre, bir sürücü köpeğini aracının arkasına bağlayarak kilometrelerce sürükledi. Tanık bir kadın, duruma defalarca kornayla müdahale etmeye çalıştı ancak yanıt alamadı.

Köpek olay yerinde can verdi. Sürücü, köpeğinin cansız bedenini bagaja yerleştirdikten sonra “Köpeğimle ne istersem yaparım” diyerek bölgeden uzaklaştı. Tanık tarafından çekilen video sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen binlerce kişi şüpheliyi tespit ederek hakaret ve tehdit mesajları gönderdi.

Olayın ardından şüphelinin Oupeye’deki evi kundaklandı. Belediye Başkanı, adalete güven çağrısında bulunarak şiddeti kınadı. Şüpheli, köpeğin araçtan atladığını savundu. Hakkında hayvan zulmü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Suçlu bulunursa 100 dolardan 1 milyon dolara kadar para cezası ve üç yıla kadar hapisle karşı karşıya.