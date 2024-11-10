Köpeği defalarca direğe vurarak yaralamıştı, gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Köpeği defalarca direğe vurarak yaralamıştı, gözaltına alındı

Kayseri'de köpeği defalarca direğe vurarak yaralayan bir adam, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aktarılan bilgilere göre Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kişi elindeki köpeği defalarca aydınlatma direğine vurarak yaraladı. Görüntünün sosyal medyada intihal yaratması üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, saldırganın 21 yaşındaki İ.P. olduğunu belirledi. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı köpek tedavi edilmek üzere veterinere teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü' yaptığı açıklamada "İhbarda bulunan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla yürüttüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" dedi.

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