Köpeği ezdi geçti arkasına bile bakmadı

Olay, Yukarıkaraköy Küme Evler civarında meydana geldi. Dört gün önce gerçekleşen kazada, cipe çarpan köpek yaralandı. Köy sakinlerinden biri, yaralı köpeği şehir merkezindeki bir veteriner kliniğine götürdü. Veterinerin yaptığı muayenede, köpeğin bacağında ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansırken, görüntülerde cipin hızla gelip, duran köpeğe çarptığı ve ardından duraksamadan yoluna devam ettiği görülüyor. Ayrıca, yaralı köpeğin sürüklenerek yol kenarına çıktığı ve orada bir kadının köpeğin yanına geldiği kaydediliyor. Bu talihsiz olay, hem trafik güvenliği hem de hayvan hakları açısından dikkat çekici bir durum olarak kayıtlara geçti.