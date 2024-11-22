Köpeği ezen sürücü yakalandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Köpeği ezen sürücü yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde seyir halinde iken yolda yatan köpeği ezen sürücü jandarmanın 10 saatlik çalışması sonrasında yakalandı. Zanlı savunmasında: Kafam dalgında görmedim. Bir kastım yoktu dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Peksimet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü, otomobiline binip hareket ettiği sırada yolda yatan köpeği ezdi. Sürücü durmayıp yoluna devam ederken, can havliyle yerinden kalkan köpeğin ayaklarında kırık oluştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Belediyesi'ne bağlı veteriner ekipler sevk edildi. Yaralı köpek, ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavi için barınağa götürüldü. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu olaya ilişkin suç duyurusunda bulundu. Öte yandan, olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

10 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 10 saatlik kamera kaydı inceleyen jandarma, şüphelinin Anıl H. olduğu tespit edip, yakaladı. Anıl H.'nin ifadesinde, Kafam dalgındı görmedim. Ben de köpek besliyorum öyle bir kastım yoktu dedi. Anıl H.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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