Köpeği sever gibi yapıp öldürmüşlerdi! Şarkıcı Atilla isyan etti: Bunları bu ülkeye sokanların…

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Köpeği sever gibi yapıp öldürmüşlerdi! Şarkıcı Atilla isyan etti: Bunları bu ülkeye sokanların…

Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Mersin'de bir dükkânda iki kişinin pomeranian cinsi köpeği sevmesinden saniyeler sonra boğularak öldürdüğü öğrenilen yavru köpeğin, kuzeninin köpeği olduğunu söyledi.

Mersin'de bir dükkânın içinde bağlı olarak duran yavru köpek, iki kadının kendisini sevip gitmesinden saniyeler sonra hareketsiz kaldı.

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NEFESSİZLİKTEN ÖLMÜŞ

Hareketsiz kalan yavru köpeği veterinere götüren sahibi, veterinerin nefessizlikten öldüğünü söyledi.

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Sosyal medyada gündem olan olayla ilgili paylaşım yapan ünlü şarkıcı Atilla Taş X hesabından, "Arkadaşlar öz be öz kuzenimin köpeği. Teyzemin kızı. Bu iki Suriyeli kardeşmiş bunlar! Köpeği boğarak öldürüyor şerefsizler! Şimdi ben naapim? Bunları bu ülkeye sokanların bak!" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU

Mersin'de 2 kız çocuğu, köpeği sevdikten sonra kızlardan birinin elinden düşürdüğü yavru köpek bir süre sonra hareketsiz kaldı. Yavru köpeğin sahibi köpeğin kasıtlı öldürüldüğünü iddia ederek kızlardan şikayetçi olmuştu.

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YERDE HAREKETSİZ KALDI

İş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Köpeği veterinere götürdü, veteriner köpeğin nefessiz kaldığını söyledi.

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ŞİKAYETÇİ OLDU

Akıllara durgunluk veren olayın ardından polise giden Şahin Akat, kız çocuklarından köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat, köpeğinin Tarım Bakanlığına kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu söyledi.

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