Köpeğine eziyet ettiği anları videoya çekenleri tehdit etti, tekrar gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Y.K. tekrar gözaltına alındı.

Olay, Şirintepe Mahallesi Taşdelen Sokak’ta meydana geldi. Y.K.’nin köpeğine fiziksel şiddet uyguladığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmada görüntülerdeki kişinin 28 yaşındaki Y.K. olduğu belirlendi ve akşam saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Ancak serbest kaldıktan sonra, evinin önünde kendisini video kaydeden kişilere tehditler ve küfürler savurduğu görüntüler tekrar kaydedildi ve büyük tepkilere neden oldu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonucu, Y.K. yeniden gözaltına alındı ve hakkında tekrar işlem başlatıldı.