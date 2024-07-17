Köpeğini Ankara'da pavyona götürdü

Ankara'da sıradışı bir olay, sosyal medyada ve şehirde geniş yankı uyandırdı. Bir genç, eğlenmek için gittiği pavyona sadık dostu köpeğini de götürdü. Genç adamın masasında sakince oturan köpek, mekandakilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bu sıradışı an, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videolar ve fotoğraflar kısa sürede viral oldu. Yorum yapan birçok kişi, köpeğin pavyonda geçirdiği sakin geceyi esprili bir dille değerlendirdi.