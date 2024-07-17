Köpeğini Ankara'da pavyona götürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Köpeğini Ankara'da pavyona götürdü

Ankara’da bir genç, köpeğiyle birlikte pavyona giderek ilginç bir duruma imza attı. Köpeğin masada sakince oturması, mekandakilerin dikkatini çekti ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ankara'da sıradışı bir olay, sosyal medyada ve şehirde geniş yankı uyandırdı. Bir genç, eğlenmek için gittiği pavyona sadık dostu köpeğini de götürdü. Genç adamın masasında sakince oturan köpek, mekandakilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bu sıradışı an, cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videolar ve fotoğraflar kısa sürede viral oldu. Yorum yapan birçok kişi, köpeğin pavyonda geçirdiği sakin geceyi esprili bir dille değerlendirdi.

Son Haberler
Vahşice öldürülen Erva Raziye Asar'ın annesi kahreden detayı açıkladı Gündem
Vahşice öldürülen Erva Raziye Asar'ın annesi kahreden detayı açıkladı
Haftanın öne çıkanları Yazarlar
Haftanın öne çıkanları
Dişisel gelişim Yazarlar
Dişisel gelişim
Emekliye pasif, köpeğe aktif ötenazi Yazarlar
Emekliye pasif, köpeğe aktif ötenazi
Kentlerin muhafızı köpekler Yazarlar
Kentlerin muhafızı köpekler
Türkiye’ye dolar desteği… Yazarlar
Türkiye’ye dolar desteği…
Turizmi de boğazladık Yazarlar
Turizmi de boğazladık