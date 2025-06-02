Köpeğini dışarı çıkaran vatandaş kedilerin saldırısına uğradı

Erzurum'un Yakutiye İlçesi Sanayi semtinde köpeğini gezdirmeye çıkaran vatandaşın yaşadığı ilginç anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Bir anda önünden geçtiği dükkândan fırlayan iki kedi çılgın bir şekilde köpeğe saldırmaya başladı.

Adam hem kendini hem de minik köpeğini çılgın kedilerden saklamaya çalışsa da zorlandı. Bu arada kedilerin sahibi olan esnafta araya girerek çılgın kedileri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak çılgın iki kedi uslanacak gibi değildi ve bu defa birbiriyle azmaya başladı. Kedilerin sahibi zorda olsa iki kediyi tekrar dükkâna soktu.