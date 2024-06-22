Köpeğini gezdirip geldiğinde, arkadaşını evde ölü buldu

Olay, Deniz Mahallesi 121 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın giriş katında öğle saatlerinde meydana geldi. Şahin B., sabah erken saatlerde köpeğini gezdirmek için evden çıkarken, arkadaşı Samet İçlek'i evde bıraktı. Akşam eve döndüğünde, İçlek'in kanepede hareketsiz ve yarı çıplak yattığını fark eden Şahin B., paniğe kapılarak kapıyı kilitleyip dışarı çıktı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kapıyı açamayınca, itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemelerde Samet İçlek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İçlek'in ölüm haberini alarak olay yerine gelen babası ve dayısı gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Samet İçlek'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İçlek'in yemeğinin ise sehpanın üzerinde olduğu tespit edildi.

Şahin B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.