Köpeğini kamyonetin arkasına bağlayıp sürükledi

Suluova ilçesi Ayrancı köyünde kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, iple 05 ACK 836 plakalı kamyonetinin arkasına bağladığı köpeği, kilometrelerce sürükledi. Olayı fark eden motosiklet sürücüsü Ü.B., yaşananları cep telefonunun kamerasıyla anbean kaydedip, durdurduğu kamyonetin sürücüne tepki gösterdi.

DHA’ya açıklamalarda bulunan Ü.B., “Bir anda önümde bir kamyonetin arkasına iple bağlanarak götürülen köpeği gördüm. Sürücüyü durdurdum. Neden yaptığını sordum bana, 'davara gitmiyor’ cevabını verdi. Bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyorum. Görüntülerde plaka açık seçik görünüyor, emniyetimiz gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.