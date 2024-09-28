Köpeğini korumak için kendisini siper etti

Kaynak: İHA
Köpeğini korumak için kendisini siper etti

Tekirdağ’da köpeğini gezdiren kadın, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Talihsiz kadın köpeğini korumak için kendisini siper etti.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde köpeğini dışarıda hava alması için çıkaran kadın, kapıdan dışarı adım attığı esnada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Evde baktığı köpeğin yara almaması için kendini siper eden kadın, olay esnasında sokaktan geçen bir motokuryenin müdahalesiyle kurtuldu.

Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, mahalle sakinleri de sürü halinde dolaşan başıboş sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun çeşitli yerlerinde ise yaralar oluştu.

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