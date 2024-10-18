Köpek beyni hangi sese duyarlı olduğu ortaya çıktı! İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Düzenleme: Baran Yalçın
Köpek beyni hangi sese duyarlı olduğu ortaya çıktı! İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar...

Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, köpeklerin kadın sesine karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koyuyor. Macar bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada, köpeklerin beyin aktiviteleri Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (fMRI) yöntemiyle incelendi ve ilginç sonuçlar elde edildi.

Son yapılan bilimsel araştırmalar, köpeklerin beyinsel tepkilerinin, kadınların seslerine karşı daha duyarlı olduğunu ortaya koydu. Bu bulgu, köpeklerin sosyal etkileşimleri ve insanlarla olan iletişimleri açısından önemli ipuçları sunuyor.

Eötvös Loránd Üniversitesi'nden araştırmacılar, eğitimli köpekler üzerinde yaptıkları fMRI taramaları sırasında, köpeklerin kadın sesine daha fazla tepki verdiğini gözlemledi.

Çalışmada, 12 kadın ve 12 erkek tarafından kaydedilen köpeklere, bebeklere ve yetişkinlere yönelik konuşmalar köpeklere dinletildi.

Sonuçlar, köpeklerin özellikle kadınlar tarafından yapılan köpeğe yönelik konuşmalara daha yüksek beyin duyarlılığı gösterdiğini ortaya koydu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Uzman Veteriner Hekim ve Köpek Eğitici Eğitmeni Dr. Gürbüz Ertürk, bu durumu kadınların köpeklerle daha sık ve abartılı tonlamalarla konuşmasına bağlıyor.

Ertürk, "Kadınlar, köpeklerle konuşurken daha fazla tonlama kullanıyor ve bu da köpeklerin beyinlerinde daha fazla aktivasyona neden oluyor. Erkekler ise bu tonlamaları daha az kullanıyor" dedi.

Araştırmacılar, köpeklerin beyinlerinin kadın sesine duyarlılığını, bebek beyinlerinin ebeveynlerinin sesine duyarlılığına benzetiyor. Bu benzerlik, köpeklerin ve bebeklerin sınırlı dil becerilerine sahip olmaları nedeniyle, dikkatlerini çekmek ve sürdürmek için abartılı nağmelerle konuşulmasının etkili olabileceğini gösteriyor.

Bu araştırma, köpek sahiplerine, köpekleriyle iletişim kurarken ses tonlarına dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor. Kadınların köpeklerle daha sık ve abartılı tonlamalarla konuşması, köpeklerin dikkatini çekmek ve onlarla daha etkili iletişim kurmak için önemli bir faktör olabilir. Bu bulgular, köpek eğitimi ve davranışları üzerine yapılan çalışmalara da yeni bir bakış açısı kazandırıyor.

Köpeklerin kadın sesine duyarlılığı üzerine yapılan bu araştırma, evcil hayvan sahiplerinin köpekleriyle daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabilir. Siz de köpeğinizle konuşurken ses tonunuza dikkat ederek onunla daha etkili bir iletişim kurabilirsiniz.

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