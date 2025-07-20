Köpek cinayetine hapis cezası! Duman ölmüş, Yumak yaralanmıştı

Ali Çağatay Ç., geçen yıl haziran ayında Gölbaşı ilçesindeki Kızılcaşar Mahallesi'nde evinin bulunduğu sokakta yanına gelen "Duman" ve "Yumak" adlı küçük ırk süs köpeklerine tabanca ile ateş etti. Köpeklerden Duman hayatını kaybetti, Yumak ise yaralandı.

KÖPEKLERİN SAHİBİ BOYACI ÇIKTI

Köpeklerin, Ali Çağatay Ç.'nin evinin bulunduğu sokaktaki bir evde boya işi yapan Tuncay Duygu'ya ait olduğu belirlendi.

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DAVA AÇILDI

Duygu'nun şikayeti üzerine Ali Çağatay Ç. hakkında Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Ev hayvanını kasten öldürmek" suçundan dava açıldı.

'KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM' DEDİ

Ali Çağatay Ç., mahkemedeki savunmasında, çöpleri atmak için bahçeye çıktığında köpeklerin yanına geldiğini, bahçedeki masaya çıktığını ve üzerindeki eşyaları dağıttıklarını, köpeklerin dikkatini dağıtmak için bahçeden çıktığını, sokakta direğin yanına oturduğunda köpekler tekrar üzerine doğru gelince korkutmak amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü.

2,5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme heyeti, görgü tanıklarının beyanı ve kamera görüntülerinde sanığın korkutmak amacıyla değil öldürme kastıyla hayvanlara 5 el ateş ettiğinin sabit olduğunu belirtti. Sanığa, "Ev hayvanını kasten öldürmek" suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

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