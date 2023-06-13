Köpek dört yaşındaki kıza ailesinin yanında böyle saldırdı

Sokakta ailesiyle birlikte yürüyen dört yaşındaki kıza köpek saldırdı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Köpek dört yaşındaki kıza ailesinin yanında böyle saldırdı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. Çocuk yüzünden yaralanırken, aile üyeleri taş atarak köpeği uzaklaştırdı.

Olay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı. Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı. Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.(DHA)

kopek45566.jpg

kopek334445.jpg

kopek33344455.jpg

kopek222233.jpg

Öne Çıkanlar
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Son Haberler
Bağımlılar ortalığı harabeye çevirdi Güncel
Bağımlılar ortalığı harabeye çevirdi
Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto Dünya
Brüksel'de sağlık sektörü çalışanlarından protesto
Fransa turistlerin yoğun uğradığı yerdeki göçmenlerin bölgeyi terk etmesini emretti Dünya
Fransa turistlerin yoğun uğradığı yerdeki göçmenlerin bölgeyi terk etmesini emretti
Merkez Bankası'nın yeni başkanının ilk icraatı belli oldu Ekonomi
Merkez Bankası'nın yeni başkanının ilk icraatı belli oldu
ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu’ndan yıl sonu gösterisi Kültür Sanat
ESMEK Kadınlar Dans Topluluğu’ndan yıl sonu gösterisi
Kırklareli’nde aranması bulunanlar yakalandı Güncel
Kırklareli’nde aranması bulunanlar yakalandı
Uzmanlardan kimyasal içerikli güneş kremi uyarısı Sağlık
Uzmanlardan kimyasal içerikli güneş kremi uyarısı