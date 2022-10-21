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Köpek havlaması hayat kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde köpeğin havlaması, evde uyumakta olan 2 kişinin hayatını kurtardı. Uyanarak hemen yangına müdahale etmeye çalışan kişiyi itfaiye erleri kurtardı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 16:02
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Köpek havlaması hayat kurtardı

Köpek havlaması hayat kurtardı
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İHA'nın haberine göre, olay, Kapıcıbaşı Mahallesi Kurşunlu Caddesi’nde meydana geldi. 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlere 2 kişi uykuda yakalandı. Evdeki köpeklerinin havlamasıyla uyanan kişiler alevlerin tüm evi kaplamasıyla zor anlar yaşadı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın esnasında Neşe K. (42) kendini dışarı attı. Oktay Sırık ise yangına müdahale ederken yaralandı. Sırık itfaiye erleri tarafından dışarı çıkartıldı. 

Birinci derece yanıkları olan ve hayati tehlikesi bulunduğu ileri sürülen Sırık (55), 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı.
Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Uyandırarak hayat kurtaran köpeğin, 112’nin yanan kişiye müdahalesi sırasında ambulansın etrafında dolaşması dikkat çekti.

 

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