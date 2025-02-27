'Köpek havlaması' nedeniyle akrabalarını kurşuna dizdi!

Olay, dün öğle saatlerinde, Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özbay'ın evinin bahçesinde beslediği köpeğin havlaması nedeniyle, 3 ay önce yan eve taşınan akrabası olan komşusu Cafer Özay ile aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada Cafer Özay, evinin çatısından tüfekle komşularına ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hüseyin Özbay ile eşi Dursun Özbay öldü, oğlu Yusuf (23) ile gelini İsmet Özbay (24) ise yaralandı.

Olayın ardından şüpheli Cafer Özay, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusunda köpek havlaması nedeniyle uyuyamadığını belirten Özay, "Birkaç kez uyarıda bulundum ama değişen bir şey olmadı. Aynı konuda yine uyarıda bulununca bana hakaret etti. Yine uyarınca, bu kez oğlu hakaret edince kendimi kaybettim ve tüfekle ateş açtım. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cafer Özay, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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Öte yandan Hüseyin-Dursun Özbay çiftinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Kısas Mahallesi'nde toprağa verildi. Yusuf ve İsmet Özbay çiftinin tedavilerinin ise sürdüğü öğrenildi.