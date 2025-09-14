Köpek için direksiyon kırdı: Şarampole uçtu! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Erzincan Karayolu’nda, Sivas Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

KÖPEK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI

Kazada, Erzincan yönüne seyreden 61 LA 553 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü H.Ş, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kontrolü kaybeden araç şarampole yuvarlandı. Toprak zemine çarpan otomobilin parçalanarak hurdaya dönmesi dikkat çekti.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazada sürücü ile araçtaki S.Ş ve M.Ş yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

