Köpek kıyımı şimdiden başladı. 20'i öldü 30'u kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köpek kıyımı şimdiden başladı. 20'i öldü 30'u kurtarıldı

Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü. Çoğu yavru 30 köpek ise kurtarıldı.

Yozgat’ın Azizli Mahallesi'nde 20’den fazla sokak köpeği ölü bulundu. Açıklama yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, köpeklerin zehirlendikten sonra topluca bu bölgeye atıldığını söyledi.

kopekkiyimi2.jpg

Yozgat Katı Atık Birliği civarında köpeklerinin toplu halde ölü bulunduğu bilgisi bilgisi verilen Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, belediye ekipleriyle olay yerine giderek inceleme yaptı. Ekipler köpeklerin şırınga ile zehirlendiğini belirleyerek ölü köpekleri gömdü.

kopekkiyimi4.jpg

Yaşayan 30 kadar yavru ve yetişkin köpek ise toplanarak belediye barınağına götürülerek tedaviye alındı.

kopekkiyimi3.jpg


VAHTEŞE TANIK OLDUK

Olaya ilişkin açıklama yapan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, "Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Böyle bir vahşetin savunulacak hiçbir yanı olamaz. Bu dönemde böyle bir vahşeti ve bunu yapanları da insan olarak kabul etmek mümkün değil. " diye konuşarak belediye olarak hayvanlara merhametle yaklaşacaklarını ve bakım ve beslenmelerini yapacaklarını söyledi

İlgili Haberler
Bir iddialı marka daha Türkiye otomobil pazarına geliyor
Portekiz’de iki uçak havada çarpıştı: 1 ölü
Petrol fiyatlarını doğrudan etkileyecek. Kritik karar alındı
CHP’den Rize’de çay mitingi
Hande Erçel'in çekim arkadaşlarıyla verdiği pozlar gündem oldu
Son Haberler
Sığırcık sürüsünün büyüleyici gökyüzü dansı Yaşam
Sığırcık sürüsünün büyüleyici gökyüzü dansı
Acun Ilıcalı çıldırdı Spor
Acun Ilıcalı çıldırdı
Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak Gündem
Çöl tozu bitti çöl sıcağı başladı. Termometreler alev alacak
İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı Yerel Haberler
İş yerini kundaklayan şahıs itfaiyenin önünü keserek ateş açtı
Hamile kadının diş fırçalayabilmek için verdiği çaba sosyal medyada viral oldu Video
Hamile kadının diş fırçalayabilmek için verdiği çaba sosyal medyada viral oldu
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kadını UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı Yerel Haberler
Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kadını UMKE ve AFAD ekipleri kurtardı
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia Gündem
'AKP'li siyasetçi İstanbul'un en gözde semtindeki iki villayı bedavaya aldı'. Eski vekilden çarpıcı iddia