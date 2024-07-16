Köpek mamasını hapur hupur yedi. Spor salonunda şoke eden görüntüler

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Köpek mamasını hapur hupur yedi. Spor salonunda şoke eden görüntüler

Genç bir sporcunun yanında getirdiği köpek mamasını hapur hupur yediği anlar görüntülendi.

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