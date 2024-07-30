Köpek saldırısından kaçan çocuk ölümden döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Köpek saldırısından kaçan çocuk ölümden döndü

Manisa’nın Akhisar ilçesinde köpek saldırısından kaçan çocuk düşerek yaralandığı bildirildi.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde kendisine saldıran köpekten kaçmak isteyen 14 yaşındaki çocuk sırt üstü düşerek yaralandı.

Ayağına demir saplanan ve düşme sonucu nefessiz kalan 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık hastanede tedavi altına alındı.

Olay Manisa’nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köpeğin saldırısından kaçmak isteyen 14 yaşındaki Mehmet Can Kocabıyık, sırt üstü düşmesi sonucu yaralandı.

Kocabıyık’ın ayağına düşme nedeniyle demir saplanırken sırt üstü düşmesi nedeniyle nefessiz kaldı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan Mehmet Can Kocabıyık’ın durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Gencin, 3 gün boyunca gözlem altında tutulacağı bildirildi.

Olayla ilgili olarak gencin ailesi, köpek saldırılarının önlenmesi ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

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