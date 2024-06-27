Köpek timsaha böyle yem oldu. Hapur hupur yedi

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Köpek timsaha böyle yem oldu. Hapur hupur yedi

Nehir kenarında oyun oynadığı sırada göle fazla yaklaşan köpek, timsaha yem oldu.

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