Köpek üzümünün yararları nelerdir

Latince adı Solanum nigrum, Solanaceae olan Köpek üzümü Patlıcangillerden, ormanlarda yetişen bir bitki. Çiçekleri beyaz, meyveleri parlak beyazdır. Meyvesi, yaprakları ve çiçekleri kullanılır. Bir uzman tavsiyesi olmadan, ev ilaçlarında kullanılmaması gerekir. fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içeriyor.



Spazm çözücü, antiallerjik / alerji giderici, teskin edici, hafif uyuşturucu etkileri bulunuyor. İşte Köpek üzümünün yararları:

Romatizma ve mafsal ağrılarını keser.

Aybaşı düzensizliğini ve rahim hastalıklarını giderir.

Göğsü yumuşatır ve öksürüğü kesmeye yardımcı olur.

Hafif uyuşturucu etkileri ile yatıştırıcı ve ağrı kesicidir.

İdrar söktürücüdür.

Uykusuzluğa iyi gelir.

Mesane spazmlarını geçirir.

Yaralara lapa halinde uygulanır.

Fazla alındığı zaman öldürücü bir zehir olan atropin maddesi içerir. Kusma, ishal, halsizlik belirtileri gösteriyor.