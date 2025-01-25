Köpekler arama-kurtarma çalışmaları için Konya'ya hareket etti

Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün ulusal ve uluslararası sınavlarda üstün başarı sağlayan K9 köpekleri anne "Hera" ve kızı "İglo", Konya'nın Selçuklu ilçesindeki çöken 3 katlı binanın enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için bölgeye sevk edildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bina, dün akşam saatlerinde çöktü. Enkazda başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek için Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı K9 köpekleri, anne "Hera" ve kızı "İglo" bölgeye sevk edildi. Ulusal ve uluslararası sınavlarda üstün başarı gösteren "Hera" ve "İglo", deprem ve göçük gibi afetlerde özel olarak eğitilmiş köpekler arasında yer alıyor.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun Konya. Selçuklu ilçesinde çöken binadaki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla köpeklerimiz 'Hera' ve 'İglo' ile bir ekibimizi hemen Konya'ya yönlendirdik. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılmasını ve can kaybı yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürü Murat Özçelik, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak, Konya'da yaşanan bina çökmesi sonrası köpekli arama kurtarma ekibimizi gönderdik. İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçerek destek talebini aldık. Eğitimli köpeklerimiz bölgede çalışmalarını sürdürecek" dedi.