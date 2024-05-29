Deprem öldüremedi köpekler öldürecekti. Adamın yaşadığı dehşet anlarını anlattılar

Mahalle sakinleri, bir yıl içinde benzer olayların sekizinci kez yaşandığını belirterek yetkililerden yardım talep etti.

6 Şubat depreminden sonra ailesiyle Zonguldak'ın Gökçebey ilçesine bağlı Bakacakkadı beldesine taşınan Altuntaş, evinden yaklaşık 250 metre uzaklıkta köpeklerin saldırısına uğradı ve elinden yaralandı.

Komşularının yardımıyla kurtulan Altuntaş, hastanede tedavi gördükten sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek köpeği sahiplenen kişi hakkında şikayetçi oldu.

Mahalle sakinleri, köpeklerin toplatılması için imza kampanyası başlattı.

Altuntaş'ın kızı Naile Altuntaş, yaşadıklarını şu sözlerle ifade etti:

"Depremzede olarak buraya yerleştik. Ben ve annem engelliyiz. Sokak köpekleri burada büyük tehlike oluşturuyor. Biz engelli bireyleriz ve kendimizi savunacak gücümüz yok. Tehlike sadece bizim için değil, küçük çocuklar için de geçerli. Hayvan severiz ama bu durum hem bizleri hem de çocuklarımızı zor durumda bırakıyor. Toplu konut sitesindeki 260 daireden 250'si imza attı. Köpeklerin zararı sadece bizlere değil, herkes bu durumdan şikayetçi. Benzer olaylar daha önce de yaşandı ama şimdi gündeme getiriyoruz. Birkaç gün önce işe gitmek için evinden çıkan bir komşumuz, köpeklerin saldırısına uğrayarak bileğinden yaralandı. Devletimizden yardım talep ediyoruz."

Site sakinleri İzzet Arslan, Muhammet Kara, Yakup Yaylı ve Akif Büyükyonca da mahalle olarak yaşanan durumdan şikayetçi olduklarını belirtirken, "Yetkili makamlara dilekçemizi ilettik. Köpekler çocuklarımıza saldırıyor ve devam ediyor. Amacımız köpekleri uyutmak değil, onları alıp barınakta beslemek. Bir yılda 7-8 kez farklı sakinler köpeklerin ısırma vakalarına maruz kaldı. Hayvan severler önce insanı sevmeli. Çocuklarımız korkudan markete bile gelemiyor. Bazen dükkânımızı bırakıp çocukları evlerine götürüyoruz. Çocuklar oyun alanlarını rahat kullanamıyor. Yetkililerden bir an önce çözüm bulunmasını ve site sakinlerinin daha fazla zarar görmemesini talep ediyoruz" dediler.