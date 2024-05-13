Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı

İl merkezine bağlı Helvacı Mahallesi’nde babasıyla birlikte yaşayan Nurettin Kodak, ağılında yemlediği sürüsünü otlaması için dağlık alana bırıktı. Sokak köpeklerinin haylama sesinden ürken sürü bir anda dağıldı.
Hava kararınca sürüsünü bulamayan Nurettin Kodak, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışması sonucu kurtların parçaladığı 19 koyunun cansız bedeni bulundu.
Saldırıdan yara almadan kurtulan 13 hayvanını bulan Kodak, tüm aramalarına 11 hayvanını ise bulamadı.
Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satmayı planlarken başına gelenlere çok üzülen Kodak, “Kurtlar en besili hayvanlarımı telef etti. Elime geçecek parayla evlenmeyi planlıyordum. Hayallerim de hayvanlarım gibi yok oldu” diye konuştu.
Mesleğini söylediğinde kız tarafının şok yaşadığını söyleyen Nurettin Kodak, "Kimse kızını mesleğimden dolayı bana vermek istemiyor. Bu kurban parasıyla evlenecektim. O hayalimi de kurtlar çaldı. Artık evlenmem hayal" dedi.
13 hayvanını kurtarabilen Nurettin Kodak, yaklaşık 500 bin liralık zararı olduğunu belirterek yardım istedi.
Amasya'da dağlık alana otlaması için sahibinin serbest bıraktığı sürü, sokak köpeklerinin havlamasından korkunca dağıldı. Sürüye aç kurtlar saldırdı. 19 hayvan telef oldu 11 tanesi kayboldu. Evlenmeyi düşünün çoban zararını açıkladı.