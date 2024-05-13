Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı

Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı
Düzenleme: Kaynak: İHA
Amasya'da dağlık alana otlaması için sahibinin serbest bıraktığı sürü, sokak köpeklerinin havlamasından korkunca dağıldı. Sürüye aç kurtlar saldırdı. 19 hayvan telef oldu 11 tanesi kayboldu. Evlenmeyi düşünün çoban zararını açıkladı.
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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 1

İl merkezine bağlı Helvacı Mahallesi’nde babasıyla birlikte yaşayan Nurettin Kodak, ağılında yemlediği sürüsünü otlaması için dağlık alana bırıktı. Sokak köpeklerinin haylama sesinden ürken sürü bir anda dağıldı.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 2

Hava kararınca sürüsünü bulamayan Nurettin Kodak, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışması sonucu kurtların parçaladığı 19 koyunun cansız bedeni bulundu.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 3

Saldırıdan yara almadan kurtulan 13 hayvanını bulan Kodak, tüm aramalarına 11 hayvanını ise bulamadı.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 4

Kurban Bayramı öncesi hayvanlarını satmayı planlarken başına gelenlere çok üzülen Kodak, “Kurtlar en besili hayvanlarımı telef etti. Elime geçecek parayla evlenmeyi planlıyordum. Hayallerim de hayvanlarım gibi yok oldu” diye konuştu.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 5

Mesleğini söylediğinde kız tarafının şok yaşadığını söyleyen Nurettin Kodak, "Kimse kızını mesleğimden dolayı bana vermek istemiyor. Bu kurban parasıyla evlenecektim. O hayalimi de kurtlar çaldı. Artık evlenmem hayal" dedi.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 6

13 hayvanını kurtarabilen Nurettin Kodak, yaklaşık 500 bin liralık zararı olduğunu belirterek yardım istedi.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 7

Amasya'da dağlık alana otlaması için sahibinin serbest bıraktığı sürü, sokak köpeklerinin havlamasından korkunca dağıldı. Sürüye aç kurtlar saldırdı. 19 hayvan telef oldu 11 tanesi kayboldu. Evlenmeyi düşünün çoban zararını açıkladı.

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Köpekler kaçırdı azgın kurtlar parçaladı. Köylünün hayali yıkıldı 8

Amasya'da dağlık alana otlaması için sahibinin serbest bıraktığı sürü, sokak köpeklerinin havlamasından korkunca dağıldı. Sürüye aç kurtlar saldırdı. 19 hayvan telef oldu 11 tanesi kayboldu. Evlenmeyi düşünün çoban zararını açıkladı.

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