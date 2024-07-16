Köpekler koyunları parçaladı

Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerinde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Entgre Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisleri çevresinde bulunan başıboş köpekler koyun sürüsüne saldırdı. Köpeklerin saldırması sonrasında dağılan sürüde 7 koyun telef oldu, onlarca koyun ise yaralandı.

Küçükbaş hayvanlarının peşinden koşup kurtarmaya çalışan Ramazan Kavak, hayvanlarını bir araya toplamak için mücadele ederken, yaklaşık 150 bin lira zararın olduğunu belirtti. belirten Ramazan Kavak, bölgedeki başıboş köpeklerden dolayı her yıl benzeri olayla karşılaştığını belirtti.

Ramazan Kavak “Daha önce de oldu, her zaman oluyor. Burada binlerce köpek var. Burada belediyenin bir çözüm üretmesi gerekiyor. 6-7 tane hayvanım telef oldu. Her sene 3-5 tane gidiyor. Sürünün arkasında kalanları yiyorlar. Bir tane yaralı şu tarafa doğru gitti bulamadım. Herhalde o da ölür” dedi.