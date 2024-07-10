Sokak köpekleri parçaladı 15 ameliyat geçirdi şimdi arkadaşlarından bile korkuyor

Ankara'da geçen yıl aralık ayında okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 15'inci ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. Yaraları büyük oranda iyileşen Tunahan, yaşadığı travma nedeniyle kendini eve kapattı.

Ziyaretine gelen arkadaşları ve komşularından kaçan Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Herkesten korkuyor. Ağırlıklı olarak agresif. Hayvan canlısı olan çocuk, herkesten kaçıyor şimdi" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, 7 Aralık'ta Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde üç ay süren tedavisinin ardından mart ayında taburcu edilen Tunahan, tedavi sürecine evde devam etti. 26 Haziran'da geçirdiği 13 saat süren 15'inci ameliyat ile deri nakli yapılan Tunahan, yeniden taburcu edildi.

Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Şu anda gayet durumu iyi. Üç ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ve en riskli ameliyatı buydu. Uzun süre kan aradık. Biz hayvan karşıtı değiliz. Sokakta ya da evde hayvan beslenmesine karşı değiliz. Ancak başıboş köpekler yüzünden çocuklarımızı tek başına bakkala bile gönderemiyoruz" dedi.

Tunahan'ın tedavi sürecinin zorluklarını anlatan baba Yılmaz, "Tunahan'ın vücudunda kas yoktu. Sırtına balonlu besleme yapıldı, oradan alınan deri kafasına nakledildi. Tunahan'ın yaşaması bile bir mucize. Şu ana kadar büyük ve küçük olmak üzere toplam 20-25 ameliyat geçirdi" diye konuştu.

Tunahan'ın psikolojik durumuna da değinen Halil Yılmaz, "8 aydır ilk kez yemesi içmesi iyi. Ancak psikolojik sorunları devam ediyor. Çok korkuyor, sinirli ve agresif. Köpekleri gördüğünde sayıyor ve o gece lambayı söndürmek istemiyor. Hayvan canlısı olan çocuk artık hayvan istemiyor. Sokakların güvenli hale getirilmesini istiyoruz. İnşallah Tunahan son olur" ifadelerini kullandı.