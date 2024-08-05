Köpeklerden kaçan genç kıza araba çarptı. Ezilmekten kıl payı kurtuldu

Türkiye’de sokak hayvanlarıyla ilgili yeni bir yasa yürürlüğe girdi. 30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'nda oylanan ve kabul edilen 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, 2 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte, hayvan severler sokaklara çıkarak yasaya karşı tepkilerini dile getirdiler ve protestolar düzenlediler.

KÖPEKLERDE KAÇTI ARABA ÇARPTI

Ancak son dönemlerde sokak köpeklerinin özellikle çocuklara saldırması her gün gündem oluyor.

Bir olay da Şanlıurfa Siverek’te yaşandı. İddiaya göre Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen genç bir kadın sokak köpeklerinden kaçmaya çalıştı.

EZİLMEKTEN KURTULDU

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın korku ile bir anda caddeye çıkınca araba çarptı. Köpeklerin saldırısına uğrayan genç kız son anda arabanın altında kalıp ezilmekten kurtuldu.

Kadının yardımına ise çevredeki yetişti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadının düştükten sonra hemen yerden kalkıp köpeklerden kaçtığı görüldü.